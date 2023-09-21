قراءة فنية .. كيف تغير أسلوب كولر الخططي مع الأهلي في افتتاحية الدوري

حقق الأهلي تحت قيادة مديره الفني مارسيل كولر، انطلاقة مميزة ببطولة الدوري الممتاز التي بدأت فعالياتها الأيام الماضية، بتحقيق فوز عريض على المصري البورسعيدي برباعية من دون رد.





وجاء فوز الأهلي على الفريق البورسعيدي بعد أربعة أيام فقط، من خسارته للقب كأس السوبر الأفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري بهدف من ركلة جزاء، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.



وبدأ الأهلي لقاء المصري بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور وأليو ديانج ورضا سليم وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

بينما على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.



ونجح كولر في الاستفادة من الأخطاء الفنية التي وقع فيها مع الأحمر خلال مواجهة السوبر الأفريقي، والتي اعتمد فيها على طريقته التقليدية بالاستحواذ وكثرة التمريرات في منتصف الملعب لسحب المنافس، ومن ثم إرسال كرات طولية لأحد الأطراف، ولم تنجح هذه الطريقة مع الفريق الجزائري الذي تعمد تضييق المساحات وفرض رقابة صارمة على جناحي الأهلي.

التسديد من الخارج ..

وخلال مواجهة المصري الأخيرة، اعتمد كولر بشكل أكبر على سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء ، والذي ظهر بأكثر من تسديدة للوافد الجديد إمام عاشور، مع تقدم محمد عبد المنعم على فترات حال الزيادة الهجومية وقيامه هو الآخر بالتسديد، بدلاً من كثرة التمريرات لسحب المنافس.

وجاء هدف الأهلي الأول في اللقاء من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء للمغربي رضا سليم وبصناعة إمام عاشور.

الاختراق من العمق ..

كما غلب على أداء الأهلي في مواجهة المصري الافتتاحية بالدوري، الاعتماد على الاختراق من العمق بدلاً من التركيز على الجناحين والكرات العرضية، وهو ماظهر في هدف الأهلي الرابع الذي جاء عبر كريم فؤاد، ونجح فيه لاعبو الأحمر في ضرب دفاعات النادي المصري ، وقيام أحمد عبد القادر بدور صانع اللعب بعد أن أرسل كرة متقنة بطريقة مهارية من على حدود منطقة الجزاء مباشرة وبعد عدة تمريرات سابقة، ليجد كريم فؤاد نفسه في مواجهة محمود جاد حارس الفريق البورسعيدي.



مهام دفاعية للاعبي الوسط ..

وخلال اللقاء، قام إمام عاشور بمساندة دفاع الأحمر حال الهجمات المرتدة على فريقه، وبفضل تواجده بالقرب من منطقة جزاء الأحمر، نجح في بدء هجمات منظمة بإرساله كرات طولية متقنة أسفرت عن زيارة الشباك بأقدام الجنوب أفريقي بيرسي تاو