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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 22-9-2023 في البنوك المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-9-2023، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 98.99 جنيه للشراء، و99.91 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري 99.83 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

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سعر الريال القطري اليوم الجمعة 22-9-2023

 

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالآتى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري:

99.87 جنيه للشراء.

100.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري:

98.99 جنيه للشراء.

99.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر:

99.63 جنيه للشراء.

99.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية:

96.64 جنيه للشراء.

100.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي CIB:

97.30 جنيه للشراء.

100.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبوظبي الإسلامي:

98.09 جنيه للشراء.

100.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري فى بعض البنوك كالآتى:

سعر الريال القطري فى البنك الأهلي المصري:

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر:

8.09 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية:

7.88 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى البنك المصري الخليجي:

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري فى بنك قطر الوطنى:

7.88 جنيه للشراء

8.51 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 32.82 للشراء، و33.00 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 37.93 جنيه للشراء، 38.24 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.22 جنيه للشراء، 34.41 جنيه للبيع.

 بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.83 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.75 جنيه للشراء، 2.77  جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.75 للشراء، 20.88 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.21 جنيه للشراء، 4.23 جنيه للبيع.

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