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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري اليوم الجمعة 22-9-2023

الريال القطرى
الريال القطرى

ننشر سعر الريال القطرى، أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-9-2023، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.87 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

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أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 22-9-2023

 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزي

8.45 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.09 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.87 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.46 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.

العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 98.92 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع. 

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.85 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.54 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو:

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.82 جنيه للشراء، 33.02 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو32.99 جنيه للشراء، 33.08 جنيه للبيع.

 وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.92 جنيه للشراء، 33.12 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.76 جنيه للشراء، 33.12 جنيه للبيع.

حققت أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.92 جنيه للشراء، 33.14 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.82 جنيه للشراء، و33.01جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.14 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع.

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