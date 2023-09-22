سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

استقر سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 22-9-2023، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.20 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 98.92 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.85 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.54 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو:

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.82 جنيه للشراء، 33.02 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو32.99 جنيه للشراء، 33.08 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.92 جنيه للشراء، 33.12 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.76 جنيه للشراء، 33.12 جنيه للبيع.

حققت أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.92 جنيه للشراء، 33.14 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.82 جنيه للشراء، و33.01جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.14 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع.