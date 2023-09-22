تخفيضات تصل لـ50 % بمعرض "أهلا مدارس" بشرم الشيخ

قدمت معارض “ أهلا مدارس” جنوب سيناء، تخفيضات تصل لـ50%، مع توفير كل المستلزمات الدراسية بأقل الأسعار لأهالي شرم الشيخ، ما دفع أولياء الأمور إلى التهافت على شراء كل ما يلزم أبنائهم.

و كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بافتتاح فرع شرم الشيخ، إذ لاقى المعرض إقبالا كبيرا من أولياء الأمور لشراء مستلزمات المدارس لأبنائهم، من أول يوم من أدوات مدرسية وملابس وكتب خارجية وشنط وأحذية رياضية، بأسعار مخفضة تصل لـ50%.

كما أن الأدوات المدرسية بالمعرض تباع بتخفيضات تصل إلى 50%، وسعر دستة الكراسة 45 جنيها، دستة الكشكول 40 جنيها، والزمزمية بـ15 جنيها، اللانش بوكس 20 جنيها، و30 جنيها، والقلم من 2 جنيه إلى 5 جنيهات، والكوتشي من 100جنيه، و150 جنيه، وتشيرت المدرسة يبدأ من 75 جنيها وحتى 150 حسب المقاس والخامة، والبنطلون بـ100جنيه، وسعر الشنطة يبدأ من 75 جنيها.