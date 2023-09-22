شهد مُصفى بلون الشمس.. البلح يفترش أرض دهشور في موسم حصاده

"يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح.. يا بلح زغلول يا زرع بلدي.. عليك يا وعدي يا بخت سعدي"، كلمات أبدع في غنائها فنان الشعب سيد درويش، وحتى اليوم يُمتعنا بها كلما وقعت ألحانها على الآذان، لا سيما في تلك الأوقات من العام والتي توافق موسم حصاد البلح.

عند الوصول إلى قرية دهشور بمركز البدرشين، يُسحرك مشهد النخيل العالي على الجانبين، والذي يحمل في نهايته عراجين البلح، الفاكهة الصيفية التي تُعد شفاءً للناس، فالتمر فيه منافع صحية لا تعد ولا تحصى، لذا جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة مريم، قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا.

موسم حصاد البلح

يتميز ريف دهشور الخلاب بنخيله ذات الطرح الجيد من البلح بأنواعه المتعددة، ما بين الحياني والأمهات والسيوي وغيرهم، وتعد تلك الأوقات من العام عيدًا للأهالي خصوصًا الأطفال الذين يلهون ويلعبون فرحًا، ويمرحون بين النخيل مشاركين الكبار في موسم الحصاد، إذ تعُم البهجة البيوت بالمحصول الجديد.

مراحل حصاد البلح

ولحصاد البلح مراحل وطقوس مميزة، أوضحها لـ"الوفد"، محمود سلطان صاحب إحدى مزارع النخيل بقرية دهشور، إذ قال إن البلح الحياني هو أول الأنواع التي يتم جمعها من فوق النخيل، أما الأمهات والرطب يستمر جمعهم طوال الموسم، وبعد نزولهم من النخل يُباعوا على الفور بالأسواق.

موسم حصاد البلح

أما البلح السيوي، فهو النوع الذي يتم تحويله لـ"العجوة"، ويتم ذلك من خلال عملية خاصة، ففي البداية يتم جمع البلح من خلال طالعين النخل، ثم المرحلة الثانية وهي "خرط البلح"، إذ يتم إخلاء "العرجون" من البلح باستخدام العصا، وتأتي المرحلة الثالثة وهي نقل البلح إلى "المنشر" وهو مكان واسع معرض للشمس يتم فرد البلح على الأرض تحت أشعة الشمس الحامية لمدة أسبوع تقريبًا، حتى يتحول لونه للبني الغامق ويصبح طريًا.

موسم حصاد البلح

وقال سلطان: "لما البلح بيطيب ويطرى ولونه يغمق يتم غسله بالماء ودكه، وبالتالي يكون البلح العجوة جاهزًا، نضعه في الأكياس والأقفاص والكراتين لبيعه للتجار والمصانع التي تستخدمه في البسكويت وغيره من المنتجات الغذائية".

موسم حصاد البلح

وأضاف صاحب إحدى مزارع النخيل بقرية دهشور، أن حصاد البلح هو موسم الفرحة الذي يبدأ من 20 أغسطس تقريبًا حتى منتصف شهر أكتوبر، ويشارك فيه أفراد العائلة كافة، ومن الممكن الاستعانة بعمال بالأجرة للمساعدة، مؤكدًا أن هناك أُسرًا بأكملها تعيش على هذا الموسم من العام للعام.

موسم حصاد البلح

موسم حصاد البلح

موسم حصاد البلح

موسم حصاد البلح