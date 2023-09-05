مدة التخليل سر نجاحه.. أسهل وصفة لتحضير مخلل البلح في المنزل بالخطوات

اعتدنا على تناول البلح حلوًا سواء كما هو أو في حلويات وعصائر، ولكننا اليوم سنقدمه إليكم بطريقة مختلفة، من خلال تحضيره طبق حادق مميز مع طريقة عمل مخلل البلح الشهي سريع التحضير، للإستفادة من فوائده الصحية التي تشمل تعزيز صحة القلب، والوقاية من فقر الدم، والأنيميا، وتقوية العظام.

مكونات مخلل البلح

كيلو بلح أحمر أو أصفر (غير ناضج أو مجفف)

كوب عصير ليمون (مع الاحتفاظ بالقشر)

كوب خل أبيض

كوب ماء مملح (3 ملعقة كبيرة ملح خشن لكل كوب ماء

زيت نباتي

مخلل البلح

طريقة تحضير مخلل البلح

اغسلي البلح جيداً، وشقيه طولياً بطرف سكين حاد وانزعي النواة.

اخلطي عصير الليمون، والخل مع محلول الملح (تتوقف الكمية المستخدمة من الأجزاء الثلاثة على حجم وعدد البرطمانات).

ضعي البلح في برطمان معقم، ورصي حوله قشر الليمون مع الضغط للتخلص من الهواء.

مخلل البلح

أضيفي محلول التخليل حتى يُغطي التمر، وضعي طبقة من الزيت واغلقي البرطمان بإحكام واتركيه لمدة شهر على الأقل.

كلما زادت المدة قبل الاستخدام كلما كانت النتيجة أفضل، واتركيه في مكان بارد وجاف بعيداً عن الضوء، وسيكون جاهز للتقديم وبألف هنا وشفا.