في أول زيارة له.. الرئيس الأوكراني يصل كندا لتعزيز دعم الحلفاء

وصل رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى كندا في زيارة غير معلنة مسبقا، ومن المنتظر أن يتحدث زيلينسكي أمام البرلمان الكندي، اليوم الجمعة، في إطار حملته لتعزيز دعم الحلفاء الغربيين لحرب أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة ، أن رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" استقبل زيلينسكي عند خروجه من طائرته في العاصمة "أوتاوا" في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء الحرب في شهر فبراير عام 2022.

وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام البرلمان الكندي في وقت لاحق اليوم في إطار جهوده الرامية للحصول على المزيد من دعم الحلفاء الغربيين لحرب أوكرانيا ضد روسيا.

وأمس الخميس، صرَّح الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، بأن بلاده تأمل في استمرار الدعم من الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة لواشنطن، حسبما أفادت صٌحف دولية.

وقال زيلينسكي، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية صدر بعد اجتماع مع كبار المسئولين الأمريكيين: للفوز، يجب أن نقف معًا. ونفوز معًا. نحن نعتمد عليكم، وعلى دعمكم المستمر.

في وقت سابق من اليوم، رحَّب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مبنى الكابيتول الأمريكي ودافع عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال ماكونيل: الدعم الأمريكي لأوكرانيا ليس صدقة… إنه استثمار في مصالحنا المباشرة، مضيفًا أن إضعاف القوة العسكرية الروسية يساعد في ردع خصمنا الاستراتيجي الرئيسي، الصين

ومنع رئيس مجلس النواب الأمريكي، "كيفن مكارثي"، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من إلقاء خطاب في جلسة مشتركة بالكونجرس بسبب انشغال المشرعين الأمريكيين، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي"، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الشبكة أن “مكارثي قال إنه لم يكن هناك وقت كافٍ للخطاب نظرًا للأسبوع المتوتر والشاق الذي شهده المشرعون".

وأشارت صحيفة "ذا هيل" إلى أن زيلينسكي يزور واشنطن في وقت يتعرض فيه الدعم المستمر من أهم حليف له، الولايات المتحدة، للتهديد.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم عقد لقاء خاص مع نظيره الأوكراني اليوم الخميس، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.

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