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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ضربة قوية لزيلينسكي.. الكونجرس الأمريكي يدرس خفض مساعدات أوكرانيا

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن ممثلي الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي يدرسون إمكانية خفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

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وأوضحت الشبكة أن الجمهوريين يدرسون خفض المساعدات لأوكرانيا في مشروع قانون إنفاق البنتاجون طويل المدى، وذلك لكسر الجمود الحالي في مجلس النواب فيما يتعلق بمسألة الدعم المالي لكييف.

 

وفي وقت سابق من اليوم، عارضت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي طلب إدارة الرئيس جو بايدن تخصيص 24 مليار دولار لمساعدة كييف، حتى يتم توضيح كيفية إنفاق الأموال المقدمة سابقًا لأوكرانيا وما هي الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيقها.

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وقد وقع على هذه الرسالة الموجهة إلى البيت الأبيض والرئيس الأمريكي 28 من أعضاء الكونجرس، وقال فيها: "يستحق الأمريكيون أن يعرفوا أين تذهب أموالهم، كيف يسير الهجوم المضاد؟".

وجاء في الرسالة التي نشرها السيناتور جيمس ديفيد فانس: "هل أصبح الأوكرانيون أقرب إلى النصر مما كانوا عليه قبل ستة أشهر؟".

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