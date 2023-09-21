الكونجرس الأمريكي يدرس خفض الإنفاق على مساعدات أوكرانيا

يدرس مُمثلي الحزب الجمهوري في "الكونجرس الأمريكي"، إمكانية خفض المساعدات المُقدمة لأوكرانيا لتجنب الجمود في مجلس النواب فيما يتعلق بمسألة الدعم المالي لكييف، حسمبا أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر.

وأوضحت "سي إن إن"، أن "الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي يدرسون الآن خفض المساعدات لأوكرانيا في مشروع قانون إنفاق البنتاجون طويل المدى لكسب تأييد المتشددين وكسر الجمود الحالي في مجلس النواب".

وفي وقت سابق من اليوم، عارضت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي طلب إدارة الرئيس جو بايدن تخصيص 24 مليار دولار لمساعدة كييف حتى يتم توضيح كيفية إنفاق الأموال المقدمة سابقًا لأوكرانيا وما هي الأهداف التي تسعى واشنطن لتحقيقها.

وقد وقع على هذه الرسالة الموجهة إلى البيت الأبيض والرئيس الأمريكي 28 من أعضاء الكونجرس وقال فيها يستحق الأمريكيون أن يعرفوا أين تذهب أموالهم، كيف يسير الهجوم المضاد؟.

وجاء في الرسالة التي نشرها السيناتور جيمس ديفيد فانس: "هل أصبح الأوكرانيون أقرب إلى النصر مما كانوا عليه قبل ستة أشهر".

زيلينسكي: أوكرانيا تأمل في استمرار الدعم الأمريكي لمواجهة روسيا

صرح الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، بأن بلاده تأمل في استمرار الدعم من الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة لواشنطن، حسبما أفادت صٌحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال زيلينسكي، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية صدر بعد اجتماع مع كبار المسؤولين الأمريكيين: للفوز، يجب أن نقف معًا. ونفوز معًا. نحن نعتمد عليكم، وعلى دعمكم المستمر.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مبنى الكابيتول الأمريكي ودافع عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال ماكونيل: الدعم الأمريكي لأوكرانيا ليس صدقة… إنه استثمار في مصالحنا المباشرة، مضيفا أن إضعاف القوة العسكرية الروسية يساعد في ردع خصمنا الاستراتيجي الرئيسي، الصين.