استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

قالت وسائل إعلام عبرية إن شابا فلسطينيا قتل برصاص إسرائيلي بزعم تنفيذه عملية طعن في منطقة التلة الفرنسية بالقدس، وفق روسيا اليوم.

وقال موقع "i24 News" إن الشاب يبلغ من العمر 19 عاما وهو فلسطيني من سكان القدس الشرقية.

وذكر أن اثنين من حراس السكك الحديدية الخفيفة أطلقا النار عليه بعد أن نفذ عملية طعن، مشيرا إلى أن القوات صادرت السكين التي زعمت أنه استخدمها.

وفي التفاصيل، أفاد الموقع الإسرائيلي بأنه وفي تمام الساعة 21:02 بتوقيت القدس، تلقى مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس، بلاغا عن وقوع عملية طعن في محطة القطار الخفيف في القدس.

وأوضح أن الإسرائيلي المصاب في العشرينيات من عمره وقد تم نقله إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف.

وقال طبيب الطوارئ في نجمة داود الحمراء الذي كان في مكان الهجوم، إن المصاب تعرض لهجوم طعن وأصيب بجروح طفيفة في يده، مضيفا أنه بينما كان يصارع منفذ العملية ساعده شرطي كان متواجدا هناك وقام بتحييده.