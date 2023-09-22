جازان الأكثر في عدد الوفيات بسبب الصواعق.. وخبير يكشف التفاصيل

نشر خبير الطقس والمناخ عبد الله المسند مقطع فيديو يظهر تعرض مناطق واسعة في جازان بالمملكة العربية السعودية لصواعق رعدية شديدة، وأرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي المميّز، وفق روسيا اليوم.

وقال المسند عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنه بسبب موقعها الجغرافي المميز فإن كثافة ومضات البرق والصواعق في منطقة جازان وبمعدل 55 ومضة للكيلو المتر المربع سنوياً، يعتبر أكبر من معدل ومضات البرق والصواعق في جميع دول القارة الأوروبية وشمالي إفريقيا.

وأشار خبير الطقس إلى أن معدل الوفيات بسبب ضربات الصواعق في منطقة جازان هو الأعلى في المملكة، واقترح استخدام مانعات الصواعق في المنازل فضلاً عن المباني الحكومية والتجارية في منطقة جازان، وفي حالة العواصف الرعدية الشديدة في المبنى أو في السيارة.

وأضاف: "هذا آمن بإذن الله، وعندي تجربة مشاهدة العواصف الرعدية والصواعق العنيفة والمتتالية في جازان لم أشاهدها في نحو 80 دولة زرتها .. والله الحافظ".

يشار إلى أن المسند ذكر في وقت سابق أنه وفقا لحركة الأرض حول الشمس فإن يوم اليوم الجمعة آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 93 يوماً.