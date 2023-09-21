أهلي 2007 يتفوق على المنيا بدوري الجمهورية

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ من الفوز على نظيره المنيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.



تقدم حازم عاشور التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة، وأضاف محمد عبد الفتاح «تاحا» الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة ٨١، وأنهى مصطفى بهجت الثلاثية في الدقيقة ٨٦، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - صفر.

وبدأ فريق ناشئي الأهلي اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: ياسين محمد.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عيد - محمد عاطف.

الوسط: زيدان ناجح - محمد رأفت - حازم عاشور - أحمد الشيخ - ياسين عاطف.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

بهذا الفوز رفع فريق «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ٩ نقاط من الفوز في ٣ مباريات على التوالي، بعدما فاز على فاركو ٢ - ١، وعلى الداخلية ٥ - صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، مسجلًا ١٠ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبدالجواد مدربًا للحراس، وعماد عبدالهادي الإداري، وحازم عبدالرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبدالرحمن مكي إخصائي التدليك.