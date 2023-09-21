تفاصيل سقوط صاحب مطبعة يتلاعب في بيع الكتب

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة ضبط صاحب ورشة لخدمات الطباعة لاتهامه ببيع الكتب وتقديم خدمات ما بعد الطباعة للعديد من الكتب ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون، بقصد تحقيق الربح المادى.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك ورشة تجليد "خدمات بعد الطباعة" - كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) بتقديم خدمات ما بعد الطباعة للعديد من الكتب ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المذكور وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (7500 نسخة لكتب مختلفة)، وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.