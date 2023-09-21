أوكرانيا تحذر روسيا: "الأشهر المقبلة صعبة"

حذرت أوكرانيا روسيا من أشهر مقبلة صعبة، جاء في أعقاب هجوم صاروخي عنيف شنته موسكو على مناطق أوكرانية عدة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 5 مقاطعات ووقوع ضحايا.

هجوم روسي عنيف على كييف

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان "كييف تحذر من أشهر مقبلة صعبة عقب الهجوم الروسي الصاروخي العنيف"، حيث أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط وتدمير 36 صاروخ كروز من أصل 43 فيما أشار إلى تدمير أكثر من 20 هدفا في كييف والمناطق المحيطة جراء القصف الروسي الذي استهدف 6 مدن على الأقل في جميع أنحاء أوكرانيا وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإشعال الحرائق وإصابة ما لا يقل عن 21 آخرين.

في كييف سُمع دوي انفجارات وأطلقت صفارات التحذير من الغارات الجوية بشكل متكرر وتوجه السكان إلى الملاجئ وتم إعلان حالة التأهب في العاصمة الأوكرانية وعدد من المناطق تحسبا لهجمات روسية متوقعة.

ووفقا، للتقرير الذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن عمدة المدينة أفاد بإصابة 7 أشخاص من بينهم فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات فضلا عن تضرر بعض المباني السكنية والتجارية.