الدوري السعودي.. الهلال يتقدم على ضمك في الشوط الأول
تقدم فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي على نظيره ضمك بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما حاليًابالجولة الـ 7 ببطولة الدوري.
سجل هدف الهلال اللاعب مالكوم دى أوليفيرا فى الدقيقة 9 من زمن الشوط الاول.
تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام ضمك في الدوري
في حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري
الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري
الهجوم: مالكوم أوليفيرا – نيمار دا سيلفا – ألكسندر ميتروفيتش
ويخوض الهلال المباراة متصدرا قمة الدوري برصيد ١٦ نقطة من 6 جولات استطاع فيها الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة ولم يتلقى أي خسارة.
بينما يقع ضمك في نهاية جدول ترتيب الدوري بالتحديد في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات فقط ولم يحقق أي فوز وخسر 3 مباريات أخرى.