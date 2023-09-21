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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي.. الهلال يتقدم على ضمك في الشوط الأول

الهلال السعودي
الهلال السعودي

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي على نظيره ضمك بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما حاليًابالجولة الـ 7 ببطولة الدوري.

سجل هدف الهلال اللاعب مالكوم دى أوليفيرا فى الدقيقة 9 من زمن الشوط الاول.

تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام ضمك في الدوري


في حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري

الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم أوليفيرا – نيمار دا سيلفا – ألكسندر ميتروفيتش

ويخوض الهلال المباراة متصدرا قمة الدوري برصيد ١٦ نقطة من 6 جولات استطاع فيها الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة ولم يتلقى أي خسارة.

بينما يقع ضمك في نهاية جدول ترتيب الدوري بالتحديد في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات فقط ولم يحقق أي فوز وخسر 3 مباريات أخرى.

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