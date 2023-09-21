الدوري السعودي.. الهلال يتقدم على ضمك في الشوط الأول

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي على نظيره ضمك بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما حاليًابالجولة الـ 7 ببطولة الدوري.

سجل هدف الهلال اللاعب مالكوم دى أوليفيرا فى الدقيقة 9 من زمن الشوط الاول.

تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام ضمك في الدوري



في حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري

الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم أوليفيرا – نيمار دا سيلفا – ألكسندر ميتروفيتش

ويخوض الهلال المباراة متصدرا قمة الدوري برصيد ١٦ نقطة من 6 جولات استطاع فيها الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة ولم يتلقى أي خسارة.

بينما يقع ضمك في نهاية جدول ترتيب الدوري بالتحديد في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات فقط ولم يحقق أي فوز وخسر 3 مباريات أخرى.