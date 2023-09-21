تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام ضمك بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيله الرسمي لمباارة ضمك التى تجمع الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري السعودي.

تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام ضمك في الدوري

في حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري

الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم أوليفيرا – نيمار دا سيلفا – ألكسندر ميتروفيتش

ويخوض الهلال المباراة متصدرا قمة الدوري برصيد ١٦ نقطة من 6 جولات استطاع فيها الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة ولم يتلقى أي خسارة.

بينما يقع ضمك في نهاية جدول ترتيب الدوري بالتحديد في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات فقط ولم يحقق أي فوز وخسر 3 مباريات أخرى.