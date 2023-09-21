التخلي عن الصودا يساعد على فقدان الدهون الزائدة.. طبيبة توضح

ذكرت طبيبة الغدد الصماء بافلوفا في مقابلة أن عادة شرب الصودا الحلوة هي أحد العوامل الرئيسية في الإصابة بالسمنة بسرعة، ونصحت الأشخاص الذين يرغبون في فقدان الدهون الزائدة وفقدان الوزن بتحليل عدد المرات وبأي كمية يشربون الصودا والمشروبات السكرية الأخرى، وشددت على أن تجنب السوائل المحلاة يساعد أولا على خسارة الدهون والوزن الزائد.

قالت طبيبة الغدد الصماء "أقول باستمرار أنه يجب تقليل السعرات الحرارية، أولاً وقبل كل شيء، عن طريق تقليل الكربوهيدرات البسيطة وخاصة المشروبات الحلوة".

وأوضحت الطبيبة أن المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات الحلوة تحتوي على كمية كبيرة من السكر بحيث لا يأكلها الشخص بشكل صلب. أما في الحالة السائلة، فيتم امتصاصها بشكل غير ملحوظ، خاصة وأن المشروبات الغازية قد تحتوي على مواد مضافة تؤثر تحديداً على مراكز الدماغ المسؤولة عن إدراك الطعم الحلو.

التخلي عن المشروبات الغازية السكرية سيحسن عملية التمثيل الغذائي

وبسبب هذا التأثير يفقد الدماغ وظيفته في التحكم في امتصاص السكر، ولا يشبع الجسم منه ونتيجة لذلك يتلقى الجسم كمية هائلة من الطاقة التي لا يستهلكها ويتم تخزينها كاحتياطي على شكل دهون ولإنهاء ذلك، عليك التوقف عن شرب أي مشروبات حلوة، وخاصة الصودا.

وخلصت بافلوفا إلى أن "التخلي عن المشروبات الغازية السكرية سيحسن عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، ويساعدك على فقدان الدهون الزائدة، ويقلل من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي".