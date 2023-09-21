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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أسعار تذاكر حفل أحمد علي الحجار بساقية الصاوي

أحمد على الحجار
أحمد على الحجار

يستعد الفنان الشاب أحمد علي الحجار لإحياء حفل غنائي على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوى يوم 28 سبتمبر.

أحمد على الحجار 

أسعار تذاكر حفل أحمد علي الحجار بساقية الصاوي

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة 8 مساءً، وطرحت ساقية الصاوى التذاكر بسعر موحد 150 جنيهًا.

حفل علي الحجار بمهرجان القلعة

ووسط حشد جماهيري ضخم التمع الفنان علي الحجار ليروى ملامح رحلته الفنية الممتدة وتغنى بباقة من أعماله الخاصة التى حققت شهرة واسعة كان منها ما تمنعوش الصادقين، علي قد ماحبينا، ريشة، من غير ما تتكلمي، زي الهوى، عم بطاطا، لما الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، بطلة حكايتى، العروسة، بوابة الحلواني، الزين والزينة، عزيز على القلب، ذئاب الجبل، في قلب الليل، جزيرة غمام، تجيش نعيش، مسألة مبدأ، عارفة وميدلي الانتصارات.

وفى سياق متصل كشف الفنان علي الحجار، تفاصيل أزمة حفله في مهرجان القلعة، قائلاً: "العطلة مكانتش مننا.. العطلة جات من فرقة جاية من سيرلانكا بيقدموا عرض مسرحي، وكانوا جايبين الموسيقى بتاعتهم على فلاشة، وباظت، وأخدوا وقت على بال ما جابوا غيرها".

وأضاف "الحجار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه عندما صعد إلى المسرح؛ كان الصوت منضبطا، وشعر جميع الحضور بالسعادة، ولم يحدث شيء آخر يزعج الحضور.

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