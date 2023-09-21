ندوة بالجامعة الأمريكية لمناقشة ضمان المجانية والجودة في التعليم المصري

ينظم مركز حلول للسياسات البديلة في السادسة من مساء الأحد المقبل ندوة بعنوان "التعليم للجميع.. ضمان المجانية والجودة"، بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

ويتحدث في اللقاء الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة يوهانسن عيد رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وسنية الفقي الباحثة بوحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ويدير اللقاء الصحفية دينا عزت.



وتتناول هذه الندوة الحديث عن نفقات التعليم الخاص والحكومي، والعوامل التي تعيق إمكانية الوصول إلى جودة التعليم في مصر.



يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.

ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.