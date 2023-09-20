كلية الإنسانيات بجامعة بدر تعلن عن برامجها المتنوعة لخريجى الثانوية

أعلن الدكتور سامى نصار، عميد كلية الإنسانيات والعلوم الإجتماعية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية بصدد قبول دفعة جديدة من الطلاب خريجى الثانوية العامة أو الأزهرية أوما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وترحب بزيارة من يرغب فى التعرف على الكلية داخل الحرم الجامعى فى القاهرة بـمدينة بدر، حيث يستمر باب التقدم حتى يوم ٢٨ "سبتمبر" الجارى للعام الجامعي المقبل.

وأوضح عميد كلية الإنسانيات والعلوم الإجتماعية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم الإعلان عن الحد الأدنى للتقديم للكلية وهو %53 حيث يمكن للطالب الحصول على شهادة البكالوريوس بعد ٤ أعوام دراسية بنظام الساعات المعتمدة، موضحاً أن الجامعة توفر لطلاب الكلية فرص تدريب خلال فترة الدراسة وإجازة فصل "الصيف" فى إطار بروتوكولات وإتفاقيات تعاون مشتركة مع "المستشفيات، الجرائد الكبرى، الهيئات الحكومية المتخصصة والمنشآت الخاصة فى نفس برامج إختصاص الكلية".

وأفاد الدكتور سامى نصار، أن الكلية تهدف لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على خدمة مجتمعهم والمنافسة فى أسواق العمل،منوهاً أن برامج الكلية تعطى درجة البكالوريوس " الإعلام -علم النفس الإكلينيكى-الإتصال والتسويق المتكامل-المكتبات والمعلومات- الفلسفة-علم الإجتماع والأنثروبولوجيا-الدراسات الإسلامية-الجغرافيا-الآثار".

وأشار عميد كلية الإنسانيات والعلوم الإجتماعية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن "جامعة بدر" هى الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على الإعتماد الدولى من الهيئة الأمريكية للإعتماد الدولى"AIAAsc"، مما يدل على تطبيق أعلى معايير المستوى الدولى فى التعليم الأكاديمى والبحث العلمى.

واختتم عميد الكلية تصريحاته "رؤيتنا داخل الكلية هىأن تصبح إحدى الكليات الرائدة فى مجالات العلوم الإنسانية فى مصرو إفريقيا والشرق الأوسطليكون خريجونا رواد أعمال وقادة المستقبل فى وظائفهم".