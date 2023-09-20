عاجل
الدولار يتراجع قبل قرار الفيدرالي الأميركي
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كلية الإنسانيات بجامعة بدر تعلن عن برامجها المتنوعة لخريجى الثانوية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور سامى نصار، عميد كلية الإنسانيات والعلوم الإجتماعية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية بصدد قبول دفعة جديدة من الطلاب خريجى الثانوية العامة أو الأزهرية أوما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وترحب بزيارة من يرغب فى التعرف على الكلية داخل الحرم الجامعى فى القاهرة بـمدينة بدر، حيث يستمر باب التقدم حتى يوم ٢٨ "سبتمبر" الجارى للعام الجامعي المقبل.

txt

جامعة الفيوم تنظم قافلة الخير لتوزيع الشنط المدرسية على التلاميذ الأشد احتياجا

txt

جامعة المنصورة توقع بروتكول تعاون لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة بين 10 جهات

وأوضح عميد كلية الإنسانيات والعلوم الإجتماعية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم الإعلان عن الحد الأدنى للتقديم للكلية وهو %53 حيث يمكن للطالب الحصول على شهادة البكالوريوس بعد ٤ أعوام دراسية بنظام الساعات المعتمدة، موضحاً أن الجامعة توفر لطلاب الكلية فرص تدريب خلال فترة الدراسة وإجازة فصل "الصيف" فى إطار بروتوكولات وإتفاقيات تعاون مشتركة مع "المستشفيات، الجرائد الكبرى، الهيئات الحكومية المتخصصة  والمنشآت الخاصة فى نفس برامج إختصاص الكلية".

 

وأفاد الدكتور سامى نصار، أن الكلية تهدف لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على خدمة مجتمعهم والمنافسة فى أسواق العمل،منوهاً أن برامج الكلية تعطى درجة البكالوريوس " الإعلام -علم النفس الإكلينيكى-الإتصال والتسويق المتكامل-المكتبات والمعلومات- الفلسفة-علم الإجتماع والأنثروبولوجيا-الدراسات الإسلامية-الجغرافيا-الآثار".

 

وأشار عميد كلية الإنسانيات والعلوم الإجتماعية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن "جامعة بدر" هى الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على الإعتماد الدولى من الهيئة الأمريكية للإعتماد الدولى"AIAAsc"، مما يدل على تطبيق أعلى معايير المستوى الدولى فى التعليم الأكاديمى والبحث العلمى.

 

واختتم عميد الكلية تصريحاته "رؤيتنا داخل الكلية هىأن تصبح إحدى الكليات الرائدة فى مجالات العلوم الإنسانية فى مصرو إفريقيا والشرق الأوسطليكون خريجونا رواد أعمال وقادة المستقبل فى وظائفهم".

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل لتنمية مهارات وقدرات الموظفين بشئون هيئة التدريس

جامعة سوهاج تشارك في تنفيذ مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"

جامعة أسيوط نحرص على تجميل الحرم الجامعي مع الحفاظ على الهوية البصرية

"هندسة طنطا " تستقبل الأطفال المشاركين فى برنامج جامعة الطفل

رئيس جامعة سوهاج يقرر صرف مكافآة للعاملين بمناسبة المولد النبوي الشريف

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يتفقد هندسة أزهر قنا والمباني الجديدة
الجريدة الورقية