الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ولي عهد الكويت يصل الصين لحضور حفل افتتاح الدورة 19 للالعاب الأولمبية الأسيوية

جانب من الوصول
جانب من الوصول

وصل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم الخميس، إلى مطار هانغتشو شياوشان الدولي بجمهورية الصين الشعبية تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك للقاء سموه معه ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.

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وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد على أرض المطار وزير النقل والمواصلات الصيني لي شو بنغ ورئيس المجلس الاستشاري السياسي في مقاطعة جوجيانغ الوزيرة هوانغ لي شي ورئيس بعثة الشرف المرافق سفير جمهورية الصين لدى الكويت تشانغ تشي وي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفير دولة الكويت لدى الصين جاسم إبراهيم الناجم والقنصل العام لدى شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي والقنصل العام لدى كوانزو عبدالله تركي التركي والقنصل العام لدى هونغ كونغ ناصر صقر الغانم.

 

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