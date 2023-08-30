ولي العهد الكويت يرعى الاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن

تحت رعاية وحضور ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمدالجابر الصباح أقيمت اليوم احتفالية بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وذلك في بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان في استقبال ولي عهد الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر وأعضاء مجلس ادارة الهيئة العامه للاستثمار الكويتي وتم تقديم شرح لنائب امير الكويت عن مسيرة تاريخ الاستثمارات الكويتية من خلال عرض الصور التاريخية بهذه المناسبة من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

والتقي ولي العهد بالجانب البريطاني المشارك بهذه الاحتفالية كل من وزير الخزانة جيرمي هانت ووزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون وسفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس وعمدة الحي المالي لمدينة لندن ألديرمان نيكولاس ليونز وكبير مستشاري وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا المارشال الجوي مارتن سامبسون ومدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية وشؤون الكومنولث

وقال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، في كلمة له، إنه لشرف عظيم لنا ان يأتي احتفالنا اليوم برعاية سامية وبحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف الغنيمان بشعور كبير من الفخر والاعتزاز بما تم تحقيقه من إنجازات على الصعيد الاستثماري في مكتب الاستثمار الكويتي هنا في العاصمة البريطانية لندن نحتفل اليوم بالذكرى السبعين لتأسيس المكتب والذي كان له علامة بارزة بتأصيل أطر الشراكة بين دولة الكويت والمملكة المتحدةوزاد الغنيمان لقد اهتم العالم الاقتصادي خلال السنوات الماضية بما يتعلق بالأمور البيئية والتغيرات المناخية ولقد كانت الكويت في طليعة الدول التي ادركت مبكرا مخاطر التغير المناخي وقد ترجم ذلك بإعلان ولي العهد بالتزام دولة الكويت بالحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز بحلول عام 2050 كما ألقى وزير الدولة ووزير الاستثمار البريطاني دومينيك جونسون كلمة ثمن خلالها الزيارة التاريخية لولي العهد كما أعرب عن قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في المجال التجاري والاقتصادي والممتدة لأكثر من 70 عاما.