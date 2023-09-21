الاتحاد السكندري يستضيف سيراميكا كليوباترا الليلة في الدوري

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل سيراميكا اللقاء بمعنويات مرتفعه بعد نجاحه في الفوز بأول بطولاته بعد حصد لقب كأس رابطة الأندية للموسم الماضي.

كما يسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي، إلى تحقيق انطلاقة قوية في مسابقة الدوري الممتاز، بالفوز على الاتحاد في مباراة اليوم، ، وتعويض المستوى المتواضع في الدوري الموسم الماضي بعدما انهى المسابقة في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

بينما يسعى الاتحاد هو الخر في استغلال الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له انطلاقة قوية خاصة وان الفريق انهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

ويسعى سيد البلد إلى تقديم مستوى افضل في الموسم الحالي والمنافسة بقوة مع الكبار من أجل العودة إلى البطولات القارية التي يغيب عنها الفريق منذ فترة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الدوري

و من المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد السكندري وزسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

حكم مباراة سيراميكا والاتحاد

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا إلى طاقم حكام يقوده عبد العزيز السيد، حكما للساحة ويعاونه صالح محمد عفيفي مساعد أول، وأحمد زيدان مساعد ثان، وعاطف حسين حكما رابعا، ومحمد معروف وعمرو عابدين للفيديو.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الاتحاد

ومن المتوقع أن يبدأ فريق سيراميكا كليوباترا كباراته أمام الاتحاد السكندري بتشكيل يضم كل من:

محمد بسام في حراسة المرمى.

رجب نبيل و محمد شكري و أحمد بيكهام و سعد سمير في خط الدفاع.

محمد إبراهيم و أحمد القندوسي و صديق إيجولا في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي محمد عنتر و جون إيبوكا و رشيد أحمد.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

بينما من المتوقع أن يضم تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز كل من:

المهدي سليمان في حراسة المرمى.

هشام صلاح و أحمد ياسين و محمود شبانة و سيف تقا في خط الدفاع.

خالد الغندور و عمرو صالح و فرانك ألان في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي أحمد الشيخ و مابولولو و بيكالي أوبامي.