٥ مليارات جنيه مبيعات مشروع D.O.S.E بالساحل الشمالى.. وندرس التوسع فى مشروعات جديدة بمصر والسعودية

إدريس محمد.. الرئيس التنفيذى لشركة «إكام الراجحى»:

كشف إدريس محمد – الرئيس التنفيذى لشركة «اكام الراجحى» للتطوير العقارى عن نية الشركة للدخول إلى السوق السعودى قريبًا، خاصة أن هناك دراسات جدية لعدد من المشروعات فى ظل النهضة العمرانية الكبرى التى تشهدها المملكة العربية السعودية الآن، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع داخل السوق المصرى أيضاً بطرح مشروعات عمرانية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتقوم الآن بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية التى تتماشى مع منهاجها فى تنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة ومتفردة من حيث الخدمات والتصميمات الهندسية التى تكون مصدرًا أساسيًا لتعميق مفهوم جودة الحياة والسعادة داخل كافة مشروعاتها.

وأضاف «إدريس» أن شركة «اكام الراجحى» منذ انطلاقها بالسوق المصرى وهى تعتمد على استراتيجية واضحة من حيث اختيار أماكن مشروعاتها بأفضل الأماكن الاستثمارية فى مصر، بالإضافة إلى مراعاة التصميمات المعمارية والخدمات الترفيهية الفريدة التى يقدمها المشروع لقاطنيه لتحقيق أعلى معدلات السعادة والراحة والرفاهية وهذا ما تمت مراعاته فى مشروع D.O.S.E الساحل الشمالى الذى حقق منذ انطلاقه بالسوق المصرى إقبالا كبيرا من العملاء والذى حقق حجم مبيعات تقترب من ٥ مليارات جنيه.

مشيرًا إلى أن الشركة أطلقت مشروعها المبتكر «Dose» فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الجديد، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه على مساحة 125 فدانًا بعدد من الخدمات الجديدة والمتفردة فى هذه المنطقة الحيوية جدًا على الساحل الشمالى الجديد.

وأكد «إدريس» أن استراتيجية وخطط الشركة خلال الفترة المقبلة تعتمد على التوسع فى أفضل المناطق الحيوية فى مصر والتى تتماشى مع الخطط التنموية للدولة، لافتًا إلى ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية أعطت دافعًا قويًا وكبير للشركات المصرية العاملة بالمجال والمستثمرين العرب والأجانب فى التوسع بالسوق المصرى واغتنام فرصة توسع الدولة فى إنشاء مدن ومشروعات عمرانية جديدة، خاصة فى مدن الجيل الرابع واهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى من خلال توحيد جهة الولاية وإعداد مخطط عالمى لتنمية المنطقة مما سيسهم بشكل مباشر فى وضع مصر على خريطة السياحة العالمية ويحقق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشار «محمد» إلى أن مشروع الشركة «Dose» يقدم للسوق المصرى فكرًا جديدًا ومبتكر لإنشاء منتجع ساحلى يضاهى المنتجعات العالمية، ويوفر الحلول العملية والجوهرية لمعظم التحديات التى كان يقابلها عملاء منطقة الساحل الشمالى مما يجعل التواجد داخل المشروع متعة حقيقية لراغبى الراحة والاسترخاء والاستمتاع بإجازة رائعة بعد أشهر من الضغوط والمعاناة، لافتًا إلى أن المنهج والرؤية الخاصة بالشركة تعتمد فى الأساس الأول على دراسة وتحليل كافة احتياجات ومتطلبات العملاء ومعرفة أهم الصعوبات التى كانوا يعانون منها ووضع حلول لهذه الصعوبات وتوفر لهم كل سبل الراحة والرفاهية وجودة الحياة وصنع السعادة فى كل ركن من أركان المشروع.

وأشار الرئيس التنفيذى للشركة إلى أن أحد أكبر التحديات التى واجهتهم قبل إطلاق المشروع هو تقديم مشروع مختلف من حيث الفكر الفلسفى للشركة والمتمثل فى «انسنة العقار» وتحويل المشروعات الخاصة بنا إلى مجتمعات تنبض بالحياة والسعادة ومن هنا خرج المفهوم الخاص باسم المشروع وهو «Dose» والذى يعنى الوصول داخل المشروع لا على مراحل السعادة من خلال تحليل لسيكولوجية الإنسان وطبيعته ودراسة الهرمونات الأربعة داخل المخ البشرى الخاصة بإفراز هرمون السعادة تلقائيا بمجرد تحقيق الأربعة هرمونات المسببة للسعادة، هذا بالإضافة إلى مراعاتنا جيدا للتصميم والتخطيط للمشروع ليكون أحد أكثر المشروعات تنافسية وجاذبية للعملاء وذلك نظرا للمنافسة الشديدة المتوقعة فى هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة والتى سيحسمها المشروع وخدماته وامتيازاته الخدمية والترفيهية الفريدة من نوعها فى المشروع، موضحًا أن الشركة عكفت على الخروج للسوق المصرى بتصميمات مبتكرة ذات طابع معمارى ممزوج بالعمارة الحديثة ويهدف إلى تلبية احتياجات العميل وأماكن خدمات وترفيه عالمية بتنوع مختلف وجديد على طبيعة السوق المصرى.