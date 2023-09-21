النائب أحمد نويصر: إنشاء وتشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة هدفه تدعيم العلاقات

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع بإنشاء وتشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، يستهدف تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية في كافة المجالات لتحقيق مصالح القاهرة الأفريقية.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة هدفه تنظيم كافة الأنشطة التي يتم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التنسيق مع كل من الحلف الدولي والحلف الأفريقي للتعاونيات لتحقيق التنمية المستدامة للقارة الأفريقية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مجلس التعاونيات الأفارقة سيعمل على الدفع بالأنشطة الاقتصادية التعاونية في القارة الأفريقية وزيادة حجم مساهماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المجالات.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى قيام المجلس بتنفيذ برنامج طموح لتنمية القدرات البشرية لأعضاء التعاونيات في القارة خاصة بين الشباب والنساء إضافة إلى رفع مستويات الوعي في الدول الأفريقية بللتحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأفريقية.

وتابع أنه سيتم إنشاء نظام لقاعدة رقمية للبيانات الخاصة بالتعاونيات القائمة بالفعل في الدول الأفريقية في كافة المجالات، وتشجيع إنشاء تعاونيات في مجالات مستحدثة تحتاج إليها القارة الأفريقية.