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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف شاغرة بـ"جامعة 6 أكتوبر".. تعرف عليها

جامعة 6 اكتوبر
جامعة 6 اكتوبر

وظائف شاغرة بـ"جامعة 6 اكتوبر.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل عن الوظائف الشاغرة بجامعة 6 أكتوبر، عقب إعلان الجامعة عن وظائف أعضاء هيئة تدريس، وأستاذ مساعد مدرس عن طريق التعيين أو الإعارة.

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تدريب طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية في معهد بحوث الإلكترونيات

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اكتمال مشروع إسكان جامعة القاهرة في 6 أكتوبر قريبًا

أولاً: وظائف أعضاء هيئة تدريس في جامعة 6 أكتوبر، حيث أعلنت كلية الطب والجراحة جامعة 6 أكتوبر عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في الأقسام في عدد من الأقسام وهي: قسم الأنف والأذن_ قسم العظام- قسم الرمد.

ثانيًا: وظائف كلية طب الأسنان جامعة 6 أكتوبر في الأقسام وهي: طب أسنان الأطفال- طب الفم وعلاج اللثة- تركيبات ثابتة- خواص المواد والفيزياء الحيوية- تقويم- تركيبات متحركة.

ثالثًا: وظائف كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية الصيدلة الإكلينيكية -علم الدواء.

رابعًا: وظائف كلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية وهي:  الأطفال- العلوم الأساسية- الأعصاب- الميكانيكا الحيوية. 

 خامسًا: وظائف كلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية وهي: هندسة التشييد والبناء- الهندسة المعمارية- هندسة الميكاترونيات- الهندسة الكهربائية.

سادسًا:  وظائف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية وهي: أمن شبكات- علوم أساسية- علوم الحاسب- ذكاء اصطناعي- نظم المعلومات.

سابعًا: وظائف كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية وهي قسم التصميم الداخلي.

ثامنًا: وجود وظائف كلية التربية جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية، وهي: قسم الصحة النفسية- قسم اللغة الإنجليزية- قسم اللغة العربية- قسم مناهج وطرق التدريس- قسم رياض الأطفال تربية حركية- قسم الصحة النفسية.

تاسعًا: وظائف كلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية وهي: قسم الإرشاد السياحي.

عاشرًا: وظائف كلية الإقتصاد والإدارة جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية وهي: قسم رياضة وإحصاء- قسم الاقتصاد- قسم إدارة الأعمال.

حادي عشر: وظائف كلية الإعلام وفنون الاتصال جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية وهي: قسم الإذاعة والتليفزيون- قسم العلاقات العامة- قسم الصحافة.

ثاني عشر: وظائف كلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر في الأقسام التالية وهي قسم اللغة الصينية- قسم اللغة الإنجليزية- قسم اللغة الفرنسية- قسم اللغة الأسبانية- قسم اللغة الألمانية - قسم اللغة الصينية.

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