الهلال يفتتح الجولة السابعة من الدوري السعودي بلقاء ضمك

يفتتح فريق الهلال السعودي مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بلقاء نادي ضمك، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الهلال يواجه ضمك في افتتاح الجولة السابعة

يعتلي نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة جمعها من الانتصار في خمسة مباريات والتعادل في لقاء وحيد، يمتلك الزعيم أقوى خط هجوم في المسابقة بـ 20 هدف، كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن.

على الجانب الأخر فريق ضمك الذي تعادل في ثلاثة مباريات وخسر في مثلها بدون أي انتصار حتى الآن، ليتواجد الفريق في المركز السابع عشر من الترتيب، ويمتلك ثاني أضعف خط دفاع في المسابقة.

ستقام مباريات الجولة على يومين 5 مواجهات منها ستقام يوم الخميس بداية بلقاء الهلال أمام ضمك، وتختتم بمباراة الاتحاد أمام نادي الفتح، والذي سيقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.