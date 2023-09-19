عالة على الفريق.. نيمار يصيب جمهور الهلال بالاستياء وخيبة الأمل

تلقى البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي لانتقادات حادة في أول مشاركة له كأساسي مع الفريق.

ولم يظهر البرازيلي بالشكل المطلوب خلال المباراة، حيث فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الضيف الذي كاد يخرج فائزًا بالمباراة.

وكان نيمار هو أكثر من خسر الكرة خلال مباراة الهلال ونافباخور بـ 24 مرة.

وأثار نيمار استياء جماهير الهلال في المباراة بسبب أدائه الفني غير المقنع، بالإضافة إلى التسديدة التي كادت أن تكلفه طردًا لا داعي له.

في الدقيقة 59، دفع البرازيلي لاعب الخصم، قبل أن يتعمد ضرب الكرة في جسده أثناء سقوطه على أرض الملعب، لكن الحكم اكتفى بمنحه البطاقة الصفراء.

وانتقد ناصر الشمراني، لاعب منتخب الهلال السعودي السابق، مستوى نيمار، وعلق في مقطع فيديو:"نيمار عبء على الفريق. ولا يرى كيف يلعب رونالدو مع النصر".

ولم يتوقف الهجوم على نيمار عند الشمراني فقط، بل شمل أيضا تعليقات الجماهير على موقع “إكس”، حيث كتب أحدهم: "نيمار قادم في فترة راحة، وليس للعب مع الهلال".

وعلق آخر: "طريقة الرمي التي كان يلعب بها نيمار، حتى بالحوار، انقرضت منذ زمن طويل، ويريدونه أن ينافس كريستيانو رونالدو".

وهرب فريق الهلال من الخسارة، في أول مباراة بدوري أبطال أسيا بهدف علي البليهي بالوقت القاتل من اللقاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.