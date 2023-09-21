أسعار زيت الطعام صباح اليوم الخميس عند التاجر.. وتراجع الأولين

أسعار زيت الطعام.. واصلت أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية وسوق الجملة تباينها، حيث استقرت معظم الأنواع، بينما هبط الصويا بمقدار 200 جنيه للطن، وانحدر الأولين بنحو 2500 جنيه للطن، وخيم الهدوء والثبات لدى المستهلك خلال التعاملات.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الخميس لاسواق الجملة، وتأتي هذه الخدمة من بوابة الوفد لحظية وبشكل يومي للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية لزيت الطعام، بعد الارتفاعات التي شهدها منذ أكثر من عامين بسبب ارتفاع سعر الدولار والحروب التي طالت المنطقة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم

زيت الطعام عباد الشمس

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 40,500 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 48,500 جنيه للطن.

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، انخفاضًا في قيمته بنحو 200 جنيه، مسجلًا 45,800 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 47,500 جنيه للطن.

زيت الأولين

وهبط سعر زيت الأولين، بمقدار 2500 جنيه، مسجلًا 45,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية،أمس، ممارسة رقم 7 لسنة 2024/ 2023 لتوريد زيت خام مستورد، تتضمن (30000 طن زيت صويا خام، 10000 طن زيت عباد خام).