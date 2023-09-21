الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تخسر 4.4 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

تراجع أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية بسبب عمليات جني الأرباح.

خسر رأس المال السوقي للأسهم  4.4 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.339.2 تريليون جنيه

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوي 19757نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55% .

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.08%.

 

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