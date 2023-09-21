السيطرة على حريق شقة سكنية بالجيزة

نجح رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .



وكنت قد تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظات، اليوم الخميس ، من ضبط 818 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت «الداخلية» على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.