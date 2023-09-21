الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي

الاحتفال بـ المولد النبوي هو احتفاء به وهو أمر مقطوع بمشروعيته؛ لأنه أصل الأصول ودعامتها الأولى، وقد درج سلفنا الصالح منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين على الاحتفال بـ مولد الرسول صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد النبوي بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح.

وخير دعاء المولد النبوي الشريف انتشارًا هو: اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء. يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك.

ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.