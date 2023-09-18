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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حلوى المولد خطر كبير.. " لا تأكلها على الريق"

حلوى المولد النبوي
حلوى المولد النبوي الشريف

 حلوى المولد، من الأكلات التي يكثر تناولها خلال الفترة المقبلة، من الاقتراب من مناسبة المولد النبوي الكريم، وتناول الحلوى في هذا التوقيت هو عادة اعتاد عليها الجميع، إلا أن دائمًا ما يكون هناك تحذيرات كثير من الإكثار من تناول حلوى المولد، لما تحتوي عليه من كميات عالية من السكر، والذي قد يؤثر على حياة الكثير من المواطنين.

 

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 تحتوي حلوى المولد، على كميات عالية من السكر، بجانب أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، وهو ما يكون لها تأثير بشكل خطير على حياة الإنسان وبالأخص مما يعانوا من أمراض السمنة والسكري.

 

 وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة بسمة يسري، عضو الجمعية الأوربية للتغذية السريرية، من تناول حلوى المولد بشكل مفرط، لما تحتوي عليه من كميات عالية من السكر، كما أنها تسبب ارتفاع معدلات السكر فى الدم، وهناك الكثير من الأنواع التي تكون مرتفعة السكر وتكون غير صحية.

 

 ونوهت الدكتورة بسمة يسرى، أنه ولا بد من عدم الإفراط في تناول حلوى المولد النبوي، مشددة على أن هناك طريقة صحية لتناول حلوى المولد، وهى تناول شريحتين صغيرتين، بعد تناول وجبة الإفطار أو الغذاء.

 

 ووجهت بعدم تناول حلوى المولد في الصباح الباكر، معقبة: “ممنوع تأكلوا حلاوة المولد على الريق"، مشددة على أن تلك العادة من الممكن أن تتسبب في ارتفاع السكر فى الدم بصورة كبيرة.

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