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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تاريخ صناعة حلوى المولد النبوي

حلوى المولد
حلوى المولد

أيام قليلة ونستقبل المولد النبوي الشريف الموافق 27 سبتمبر الجاري، تلك المناسبة التي يحتفل بها المسلمون في شتى بقاع الأرض والتي تعد من أكثر المناسبات التي يُحتفى بها في العالم تكريمًا لمولد نبينا الكريم "محمد"، صلى الله عليه وسلم.

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أضرار الإفراط في تناول حلوى المولد

حلوى المولد رمز الاحتفال 


وتعد حلوى المولد هي رمز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فتستعد محال الحلويات في كافة المحافظات لطرحها احتفالا بالمولد، فلا يخلو أي بيت في مصر من شراء حلوى المولد.

تاريخ صناعة حلوى المولد 


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي تاريخ صناعة حلوى المولد النبوي الشريف:
كانت بداية صناعة حلاوة المولد في مصر منذ القرن الرابع الهجري مع دخول الفاطميين لمصر عام 973، وأجمعت أغلب الروايات على أن صناعها استوحوا الفكرة والأشكال من موكب الخليفة الفاطمي الذي كان يجوب الشوارع ويوزع الحلوى بكميات كبيرة على الناس والجنود يوم المولد النبوي الشريف.

الحاكم بأمر الله


وتقول بعض الروايات إن الحاكم بأمر الله كان يحرص على الخروج في موكب يوم المولد النبوي بصحبة زوجته التي كانت ترتدي ثوباً أبيض، ما أهدى مبتكريها فكرة صنع حلوى على هيئة عروس وفارس على الحصان توزع في توقيت مرورهما كل عام، حتى أصبحت عادة مصرية.


ومنذ ذلك الوقت أصبحت حلوى المولد رمز الاحتفال بالمولد النبوي، وجزءًا من التاريخ والثقافة والفلكلور المصري، ورغم أنها شُكلت في البداية على هيئة حصان أو عروس توزع على الأطفال، فإن المصريين أدخلوا عليها تعديلات وأضافوا الألوان لتلائم كل فئات الشعب.

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