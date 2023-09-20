أرسنال يقسو على آيندهوفن برباعية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أرسنال فوزًا عريضًا على إيندهوفن الهولندي برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ فريق أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايا.

الدفاع: وايت – ساليبا – جابريل – زينتشينكو.

الوسط: ديكلان رايس – كاي هافرتز – مارتن اوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – جابرييل جيسوس.

ملخص مباراة أرسنال وإيندهوفن

افتتح بوكايو ساكا التهديف مبكرًا لأرسنال في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف لياندرو تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يوقع غابرييل خيسوس على الهدف الثالث في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل فريق أرسنال سيطرته على مجريات اللقاء حتى تمكن اللاعب مارتن أوديجارد من اقتناص الهدف الرابع في الدقيقة 70 لينتهي اللقاء برباعية ويحصل المدفعجية على أول 3 نقاط في مشواره البطولة.

بهذا الانتصار يتربع فريق أرسنال على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يأتي لانس وإشبيلية في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما، في حين يقبع إيندهوفن في المركز الرابع بدون نقاط.