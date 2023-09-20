عاجل
وزير النقل يكشف عن موعد التشغيل الرسمي لقطار المونوريل (فيديو) القومي للبحوث الفلكية بكشف مفاجأة عن زلزال مرسى مطروح (فيديو) أسوة بالبصل.. "الخضراوات والفاكهة" تطالب بإيقاف تصدير بعض المنتجات لضبط الأسعار (فيديو) الزراعة: وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر يضرب الممارسات الاحتكارية وزير النقل: مصر جاهزة لمساعدة الأشقاء العرب في إنشاء أي مرافق (فيديو)
الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أرسنال يتقدم على آيندهوفن بثلاثية في الشوط الأول

جابريل خيسوس لاعب
جابريل خيسوس لاعب أرسنال

أنهى فريق أرسنال الشوط الأول متقدمًا على إيندهوفن بثلاثية دون رد في المباراة المقامة على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

txt

النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا

بدأ فريق أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايا.

الدفاع: وايت – ساليبا – جابريل – زينتشينكو.

الوسط: ديكلان رايس – كاي هافرتز – مارتن اوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – جابرييل جيسوس.

افتتح بوكايو ساكا التهديف مبكرًا لأرسنال في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف لياندرو تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يوقع غابرييل خيسوس على الهدف الثالث في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

المباراة مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

الجريدة الورقية