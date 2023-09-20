أرسنال يتقدم على آيندهوفن بثلاثية في الشوط الأول

أنهى فريق أرسنال الشوط الأول متقدمًا على إيندهوفن بثلاثية دون رد في المباراة المقامة على ملعب استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ فريق أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايا.

الدفاع: وايت – ساليبا – جابريل – زينتشينكو.

الوسط: ديكلان رايس – كاي هافرتز – مارتن اوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – جابرييل جيسوس.

افتتح بوكايو ساكا التهديف مبكرًا لأرسنال في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف لياندرو تروسارد الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يوقع غابرييل خيسوس على الهدف الثالث في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

المباراة مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.