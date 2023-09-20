النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

يقود ساكا تشكيل أرسنال الذي يشهد تواجد خيسوس في قلب الهجوم، بالإضافة إلى القوة الضاربة في وسط الملعب بالثلاثي ديكلان رايس وكاي هافرتز ومارتن اوديجارد، وجاء التشكيل مكون من:-

تشكيل أرسنال لمواجهة آيندهوفن

في حراسة المرمى: رايا.

في خط الدفاع: وايت – ساليبا – جابريل – زينتشينكو.

في خط الوسط: ديكلان رايس – كاي هافرتز – مارتن اوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – جابرييل جيسوس.

النني على دكة بدلاء أرسنال..

ويتواجد على مقاعد بدلاء أرسنال أمام آيندهوفن الهولندي كل من النجم الدولي المصري محمد النني بالإضافة إلى رامسديل وهين وسيدريك وتومياسو وكييور وجورجينيو وسميث روي وفييرا ونيلسون ونيكيتاه.