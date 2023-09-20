تعليم الداخلة يقيم معرضا لمستلزمات المدارس بالتعاون إدارة المشاركة المجتمعية

في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد عن اقامة إدارة بلاط التعليمية بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية في المنطقة معرضًا لمستلزمات المدارس. سيضم المعرض تشكيلة واسعة من المستلزمات المدرسية والأدوات الرياضية والمكتبية اللازمة للطلاب والمدارس. وسيتضمن المعرض أيضًا قسمًا مخصصًا لبيع الزي المدرسي والأحذية لجميع المراحل التعليمية.

تهدف فكرة إقامة هذا المعرض إلى تسهيل وتوفير مستلزمات المدارس للأهل والطلاب بطريقة سهلة ومريحة. حيث يعتبر المعرض مناسبة مثالية للأهل والمعلمين لتلبية احتياجات طلابهم بشأن المستلزمات والملابس المدرسية. سيعرض المعرض تشكيلة متنوعة من القرطاسية المدرسية مثل الأقلام والدفاتر والمجلات والمنظمات المدرسية، بالإضافة إلى الأدوات الرياضية للرياضة المدرسية والألعاب الرياضية في الفسح المدرسية.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي المعرض على قسم خاص للزي المدرسي والأحذية. سيتم عرض مجموعة متنوعة من الزي المدرسي، بدءًا من الزي الرسمي إلى الزي الرياضي، بحيث يمكن للطلاب اختيار ما يناسبهم وفقًا لمتطلبات المدرسة. كما سيتم عرض مجموعة متنوعة من الأحذية المدرسية المريحة والعملية التي تلبي احتياجات الطلاب في الوقت نفسه.

سيكون المعرض فرصة للأهل والمدارس لاستعراض وشراء المستلزمات المدرسية اللازمة للعام الدراسي الجديد. سيوفر المعرض أيضًا فرصة للموردين المحليين لعرض منتجاتهم وزيادة الوعي بالماركات المحلية. سيعزز هذا التعاون المشترك بين إدارة بلاط التعليمية وإدارة المشاركة المجتمعية الحصص الدراسية ويساهم في تحسين جودة التعليم في المنطقة.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعليم وتوفير الدعم اللازم للأهل. ومن خلال توفير المستلزمات المدرسية والأدوات الرياضية والمكتبية، ستتاح الفرصة للطلاب للتعلم بشكل أفضل وتحقيق نجاحهم الأكاديمي. إن إقامة معرض لمستلزمات المدارس يعكس التزام الجميع بتحسين مستقبل أبنائنا وتعزيز دور المدرسة كجهة رئيسية في رحلتهم التعليمية.

تعليم الداخلة يقيم معرض لمستلزمات المدارس بالتعاون ادارة المشاركة المجتمعية

تعليم الداخلة يقيم معرض لمستلزمات المدارس بالتعاون ادارة المشاركة المجتمعية

تعليم الداخلة يقيم معرض لمستلزمات المدارس بالتعاون ادارة المشاركة المجتمعية

تعليم الداخلة يقيم معرض لمستلزمات المدارس بالتعاون ادارة المشاركة المجتمعية

تعليم الداخلة يقيم معرض لمستلزمات المدارس بالتعاون ادارة المشاركة المجتمعية