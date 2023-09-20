الأحد المقبل .. انطلاق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات بالانجليزية بالوادي الجديد

في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد عن موعد انطلاق البرنامج التدريبى لتدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية ( math ) وذلك الاحد 24 وحتى الخميس 28 سبتمبر الجارى

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن البرنامج يستهدف معلمى الرياضيات بمدارس اللغات والعام وذلك فى إطار تنمية مهارات المعلمين فى تدريس المادة باللغة الانجليزية واحسان صياغة المصطلحات الرياضية بالطريقة الصحيحة ويأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام الرياضيات وتوجيه اللغات بالمديرية وإدارة التدريب

وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي في مقر ادارة التدريب بالمديرية، حيث سيتعلم المعلمون في البرنامج كيفية تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية بشكل فعال ومنهجي. ستغطي الدورة الموضوعات الأساسية في الرياضيات بالإضافة إلى الاهتمام بصياغة المفاهيم والمصطلحات الرياضية باللغة الإنجليزية بشكل صحيح.

ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج التدريبي في رفع كفاءة المعلمين في تدريس الرياضيات وتنمية مهاراتهم في استخدام اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة وفعالة في الصف الدراسي. سيتمكن المعلمون من إثراء خبراتهم التعليمية وتحسين أساليبهم في التواصل مع الطلاب وتوضيح المفاهيم الرياضية بشكل أفضل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير التعليم وتحسين جودة التعليم في المدارس بالوادي الجديد. فالتدريس باللغة الإنجليزية يعد تحديًا للمعلمين، حيث يحتاجون إلى تنمية قدراتهم اللغوية وتوسيع مفرداتهم الرياضية باللغة الإنجليزية. وبفضل هذا البرنامج، سيكون لديهم الفرصة لتحقيق ذلك من خلال دورات تدريبية مكثفة ومنظمة.

نهيب بجميع معلمي الرياضيات بمدارس اللغات والعام الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج التدريبي التسجيل في الموعد المحدد. ونهيب أيضًا بإدارات المدارس تشجيع المعلمين على الاستفادة من هذه الفرصة التدريبية المهمة التي ستحسن مستوى تدريس الرياضيات باللغة الإنجليزية.

نأمل أن يكون هذا البرنامج التدريبي بداية لتعزيز دور التعليم باللغة الإنجليزية في المدارس بالوادي الجديد، وأن يساهم في تأهيل المعلمين لتحقيق أداء تعليمي متميز وتحقيق نجاح الطلاب في مادة الرياضيات.