تعليم الوادي الجديد .. مدارس إدارة الخارجة التعليمية تتزين لاستقبال طلابها

في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

يتابع المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد استعدادت مدارس الوادى الجديد لإستقبال طلابها مع العام الدراسى الجديد 2024/2023 م ,, حيث قامت مدارس إدارة الخارجة التعليمية بالتزين والتجمل لاستقبال طلابها وجعل البيئة الدراسية جذابة ومحفزة في أول أيام العام الدراسي الجديد. يهدف ذلك إلى تشجيع الطلاب على الحضور إلى المدرسة بنشاط وحماس وتحفيزهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم العلمية والإبداعية.

وقد تمت تجهيز الفصول الدراسية بأحدث التجهيزات والمعدات التعليمية المتطورة، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات الطلاب وتعزيز عملية التعلم. وتم توفير مختبرات مجهزة بالكامل لتعزيز فهم المفاهيم العلمية وتحفيز الاستكشاف والتجارب العملية للطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، تم العمل على تأمين بيئة آمنة وصحية داخل المدارس، حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي. وتم تجهيز نقاط التعقيم وتوزيع المعقمات والكمامات لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

تفتح مدارس الوادي الجديد أبوابها بفارغ الصبر لاستقبال طلابها، وتقدم لهم برامج تعليمية شاملة تهدف إلى تنمية مختلف جوانب شخصياتهم. إن مجهودات القادة التربويين والمعلمين في المدارس الوادي الجديد تعكس الارتباط القوي بين التعليم والتنمية المستدامة للمنطقة، وتؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم لبناء مجتمع قوي ومستدام.

يجب أن نذكر أن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد يعكف حاليًا على وضع الخطط الاستراتيجية لتطوير التعليم في المنطقة وتحسين نوعية التعليم المقدم. من المتوقع أن تشهد مدارس الوادي الجديد تحسينًا مستمرًا في البنية التحتية والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين، بهدف تحقيق التميز التعليمي ورفع مستوى التعليم في المنطقة.

تعليم الوادي الجديد .. مدارس إدارة الخارجة التعليمية تتزين وتتجمل لاستقبال طلابها

تعليم الوادي الجديد .. مدارس إدارة الخارجة التعليمية تتزين وتتجمل لاستقبال طلابها

تعليم الوادي الجديد .. مدارس إدارة الخارجة التعليمية تتزين وتتجمل لاستقبال طلابها

تعليم الوادي الجديد .. مدارس إدارة الخارجة التعليمية تتزين وتتجمل لاستقبال طلابها

تعليم الوادي الجديد .. مدارس إدارة الخارجة التعليمية تتزين وتتجمل لاستقبال طلابها

تعليم الوادي الجديد .. مدارس إدارة الخارجة التعليمية تتزين وتتجمل لاستقبال طلابها

تعليم الوادي الجديد .. مدارس إدارة الخارجة التعليمية تتزين وتتجمل لاستقبال طلابها

تعليم الوادي الجديد .. مدارس إدارة الخارجة التعليمية تتزين وتتجمل لاستقبال طلابها