أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتطور موقف مشروعات الاستثمار الزراعي المختلفة، وجودة بشائر الإنتاج التي اطّلع عليها، جاء ذلك خلال تفقّده كبرى مشروعات الاستثمار الزراعي بأبو منقار بالفرافرة، يرافقه لفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ تفقّد المحافظ عددًا من مشروعات الاستثمار الزراعي المتميزة المُقامة على نحو ١٢ الف فدان، والتي تضم محاصيل متنوعة مثل “ الزيتون، الليمون، المانجو، الفول سوداني، الذرة، البطاطا ” كما تشتمل على مصنع لتعبئة وتغليف البصل، بالإضافة لإنشاء مجمع صناعي ومركز ميكنة زراعية متكامل، وهو ما يأتي ضمن جهود التوسع في الرقعة الزراعية بالمنطقة.

وأشار الزملوط إلى أهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب في المنطقة، كما أنها تسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمحافظة والبلاد بشكل عام.

وقد أكد المحافظ على ضرورة دعم المزارعين والمستثمرين في هذه المشروعات، وتقديم التسهيلات اللازمة لتطويرها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة في المحافظة.

وفي نهاية جولته، أعرب الزملوط عن اعتزازه بالإنجازات التي تحققت في هذه المشروعات وبتضحيات المزارعين والمستثمرين في سبيل تحقيق الرفعة والتقدم للوادي الجديد وللبلاد، مؤكدًا على استمرار الجهود لتحقيق المزيد من التطور والازدهار في هذا المجال.

محافظ الوادي الجديد نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة

محافظ الوادي الجديد نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة

محافظ الوادي الجديد نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة

محافظ الوادي الجديد نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة

محافظ الوادي الجديد نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة

محافظ الوادي الجديد نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة

محافظ الوادي الجديد نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة

محافظ الوادي الجديد نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة

محافظ الوادي الجديد نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة

محافظ الوادي الجديد نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة

محافظ الوادي الجديد نحظى بوفرة وجودة عالية في إنتاج المحاصيل المختلفة