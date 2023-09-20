تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الفرافرة، مشروع استثمار زراعي متميز بأبو منقار لإنتاج نخيل المجدول، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لزراعة 205 مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة، يرافقه لفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ أشاد المحافظ ببشائر الإنتاج من تمر المجدول، بالمشروع الذي يُقام على مساحة 1000 فدان بنظام الري المطري، مُثمنًا جهود القيادة السياسية للنهوض بزراعة النخيل في المحافظة وتطوير محصولها الاستراتيجي الأول، والتوسع في زراعة الأصناف ذات العائد الاقتصادي المرتفع لفتح الأسواق التصديرية.

وقد أشار اللواء دكتور محمد الزملوط إلى أهمية دور الزراعة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل في المنطقة.

تم تصميم مشروع زراعة نخيل المجدول في أبو منقار بعناية فائقة، حيث تم اختيار الأرض المناسبة وتهيئتها بشكل جيد لضمان نجاح المشروع. وتم استخدام نظام الري المطري في الزراعة من أجل توفير الماء بشكل فعال واستدامة الإنتاجية على المدى الطويل.

وقد لاقى المشروع استحسانًا كبيرًا من قبل المحافظ والتنفيذيين المرافقين، حيث أشادوا بالكفاءة العالية للمشروع والاهتمام بجودة المنتج النهائي. كما أكدوا على أن مشروعات المبادرة الرئاسية تأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحسين الإنتاج في الوادي الجديد.

وفي سياق آخر، أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط أنه سيتم توسيع المشروع لزراعة محصولات أخرى ذات قيمة اقتصادية عالية في المستقبل، بهدف تنويع الإنتاج وزيادة الإيرادات الزراعية في المحافظة. وأكد على أهمية دعم وتشجيع المزارعين الشباب على المشاركة في هذه المشروعات وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية.

وفي نهاية الجولة، أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط عن ارتياحه للنجاحات التي حققها مشروع زراعة نخيل المجدول وتأكيده على استمرار الدعم والاهتمام بالقطاع الزراعي في المحافظة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تعزز الاقتصاد المحلي وتعمل على توفير فرص العمل والتنمية المستدامة في المنطقة.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروع زراعي متميز لإنتاج "المجدول"

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروع زراعي متميز لإنتاج "المجدول"

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروع زراعي متميز لإنتاج "المجدول"

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروع زراعي متميز لإنتاج "المجدول"