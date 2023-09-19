بيرسي تاو يسجل مجددًا ويوقع على ثالث أهداف الأهلي أمام المصري

سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو ثالث أهداف الأهلي أمام المصري ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.





جاء الهدف الثالث بأقدام اللاعب تاو عند الدقيقة 73 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.



كان الأهلي قد أنهى شوطه الأول من المواجهة متقدمًا بهدف من دون رد ، جاء عبر المغربي رضا سليم ، وخلال شوط اللقاء الثاني ضاعف تاو تقدم الأهلي موقعًا على ثاني الأهداف.



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