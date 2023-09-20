الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

كوريا الشمالية تستقبل زعيمها استقبال الأبطال عقب عودته من روسيا.. شاهد

استقبال حافل لزعيم
استقبال حافل لزعيم كوريا الشمالية

وصل كيم جونغ أون إلى بيونغ يانغ عائدا من روسيا على متن قطاره المصفح، بعد رحلة تضمنت عقد قمة مع الرئيس الروسي بوتين كشفت عن روابط عسكرية محتملة بينهما ما أثار قلقا في العواصم الغربية. 

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون الأربعاء إلى العاصمة بيونغ يانغ، بعد أن اختتم زيارة "خالدة" إلى روسيا استمرت أسبوعًا، وكان في استقباله المواطنون وكبار المسؤولين، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية. 

txt

كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي لديها بشأن مناقشات موسكو مع نظيرتها الشمالية

txt

رئيس كوريا الجنوبية يهدد بإنهاء النظام في جارته الشمالية

وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في بيونغ يانغ عن عودة كيم إلى العاصمة على متن قطاره المصفّح مساء الثلاثاء "بصحة جيدة بعد قيامه بالأنشطة الثورية الخارجية الخالدة، التي ستُسجل إلى الأبد في تاريخ تطور الصداقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وروسيا". 

والرحلة التي قام بها كيم إلى أقصى الشرق الروسي، وتضمنت عقد قمة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ركّزت على الجانب الدفاعي وكشفت عن روابط عسكرية محتملة بين البلدين بعد أن استعرض كيم عدداً من المعدّات من بينها صواريخ فضائية وغوّاصات. 

وعزّزت زيارة كيم إلى روسيا المخاوف الغربية من أن تزوّد بيونغ يانغ موسكو بأسلحة لحربها في أوكرانيا. وتبادل الزعيمان الكوري الشمالي والروسي البنادق، خلال الزيارة، لتعكس بشكل رمزي مستوى العلاقات، وأعلن كيم أن العلاقات الثنائية مع روسيا في "مقدمة أولوياته".

حليفتان تاريخيتان

وعلى الرغم من أن موسكو وبيونغ يانغ حليفتان تاريخيتان وتعود العلاقات بينهما إلى الحرب الكورية، إلا أن بكين كانت منذ فترة طويلة أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية ومن أهم الممولين لها. 

وتخضع كل من كوريا الشمالية وروسيا لعقوبات دولية بسبب برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية ونتيجة غزو موسكو لأوكرانيا. 

ولفت خبراء ومسؤولون أميركيون إلى أن روسيا مهتمة بشراء الذخيرة لاستخدامها في أوكرانيا، بينما تبحث بيونغ يانغ عن تحديث معداتها العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، جاء ذلك في فيديو وتقرير عرضته قناة يورونيوز.

 

مواد متعلقة

زيلينسكي يُناشد مجلس الأمن بـ "حرمان" روسيا من حق النقض

روسيا تنتقد مُناورات الناتو في 2024 وتصفها بـ "الاستفزازية"

أذربيجان تنفذ هجمات.. وأرمينيا تطالب روسيا ومجلس الأمن بالتدخل

الرئيس الأمريكي يحث العالم على تقليل الأعتماد على الوقود الأحفوري وردع روسيا

أذربيجان تقصف كاراباخ.. وأرمينيا تطالب روسيا بالتدخل

أيمن العيسوي يدشن “حملة مواطن" في روسيا لدعم الرئيس السيسي في الإنتخابات المقبلة

روسيا تنفي تلقيها اتصالات من تركيا حول عقد اجتماع رباعي بشأن كاراباخ

روسيا تعرب عن قلقها من التصعيد الحاد للوضع في كاراباخ
الجريدة الورقية