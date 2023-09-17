رئيس كوريا الجنوبية يهدد بإنهاء النظام في جارته الشمالية

تعهد رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، بإتخاذ بلاده والولايات المتحدة بإجراءات انتقامية تؤدي إلى "نهاية النظام" في كوريا الشمالية، في حال شنت بيونج يانج هجوما باستخدام الأسلحة النووية.

وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال يون سيوك يول، إن “السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية اتفقتا على العمل معًا ردًا على أي تهديدات من كوريا الشمالية”.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي: “لقد أكدت بلداننا أن أي هجوم باستخدام الأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية سيواجه برد سريع ومدمر وحاسم سيؤدي إلى نهاية النظام”.

وأضاف: “في المستقبل، سيصبح الردع الأمريكي الموسع نظاما مشتركا تناقش فيه جمهورية كوريا والولايات المتحدة وتقرران وتعملان معا”.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاستخدام كافة الوسائل، بما في ذلك النووية، لحماية كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده للتباحث مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مسألة إزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

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