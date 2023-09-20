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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية على مسرح السور الشمالي فى دورته الـ16

مهرجان سماع الدولى
مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى

تنطلق فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السادسة عشرة الذي يترأسه الفنان إنتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 الساعة 8.30 مساءً، ويستمر حتى 28 سبتمبر من نفس الشهر، يقام المهرجان برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودعم د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزاراة الاّثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

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3 أيام إجازة لموظفي الحكومة والخاص في المولد النبوي الشريف

رسالة سلام الى العالم

 يقام المهرجان تحت شعار(رسالة سلام الى العالم) ، ويقول الفنان انتصار أن المهرجان يعد بمثابة رسالة سلام تعبر عن شخصية مصر المتنوعة والمتفردة بعمقها الثقافى والحضاري بهدف نشر ثقافة التسامح والمحبة والسمو من خلال فن السماع الذي يشدو مخاطبا وجدان البشرية أينما كانت في تناغم إنساني متخطيا حدود اللغة ومتوحدا مع ثقافات الشعوب المختلفة للتأكيد على التواصل الإنسانى بين الشعوب بالموسيقى الروحية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفرق التي تمثل ثقافات العالم.

 يشارك في المهرجان من الفرق والدول ٣٠ فرقة، منهم الكونغوبرازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وأندونسيا واليمن وقبرص ومصر، بالاضافة الى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر.

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الخميس 28 سبتمبر إجازة في البنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف

واشار أن ضيف شرف المهرجان دولة الكونغوبرازفيل، وستقام احتفالية دولية كبرى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحت عنوان " دعوني أناجي حبيبي" يوم ٢٦ سبتمبر، كما ستقام احتفالية ملتقى الأديان"هنا نصلى معا" الذي يعد أكبر ملتقى دولي لفن السماع والرقص الصوفى المولوى والختام يوم ٢٨ سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان سماع الدولي،ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر ، وقبة الغورى وبيت السنارى كما يكرم المهرجان من جنوب افريقيا الأسقف المتمرد ديزموند توتو، ومن إيطاليا د. جوزيبي سكاتولين، ومن أمريكا توماس ميرتون اوكسو، بالاضافة الى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك، ودير سانت كاترين بجنوب سيناء. 

 

 

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