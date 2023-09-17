3 أيام إجازة لموظفي الحكومة والخاص في المولد النبوي الشريف

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن إجازة المولد النبوي الشريف للحكومة والقطاع الخاص وموعدها.

وأعلن مجلس الوزراء رسميًا في بيان له موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للقطاعين الخاص والحكومي، والتي تعد إحدى المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون في مختلف الدول لإحياء ذكرى مولد الرسول، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.

وفي الأصل يوافق الأربعاء 27 سبتمبر (إجازة المولد النبوي)، ولكن سيتم ترحيلها ليوم الخميس 28 سبتمبر على أن يحصل الموظفون في مصر الخميس والجمعة والسبت، والعودة تكون 1-10-2023.

خير دعاء المولد النبوي الشريف:

وخير دعاء المولد النبوي الشريف هو: اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.

كما يمكن أن تقول: يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك، وربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.