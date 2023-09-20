الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يحذر أحمد عبد القادر قبل لقاء سان جورج

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

يستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضًا..

txt

بشرى سارة لجماهير الزمالك بخصوص زيزو قبل لقاء بيراميدز

قال  الإعلامي محمد شبانة  في تصريحات إذاعية  مساء اليوم الأربعاء عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي كان قد اجتمع مع لاعب الفريق أحمد عبد القادر مطالبا اياه بالالتزام بالواجبات الدفاعية.

 

وأشار  شبانة  إلى :" ان كولر وضع هذا الشرط مقابل مشاركة اللاعب في التشكيل الأساسي ، أسوة بباقي زملائه بالفريق ، والتطبيق الشكل الخططي الذي يريده السويسري في المباريات.

 

.يذكر ان كولر دفع باللاعب  أحمد عبد القادر في مباراة الأمس أمام المصري والتي قد انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

الجريدة الورقية