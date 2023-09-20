كولر يحذر أحمد عبد القادر قبل لقاء سان جورج

يستعد الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأربعاء عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي كان قد اجتمع مع لاعب الفريق أحمد عبد القادر مطالبا اياه بالالتزام بالواجبات الدفاعية.

وأشار شبانة إلى :" ان كولر وضع هذا الشرط مقابل مشاركة اللاعب في التشكيل الأساسي ، أسوة بباقي زملائه بالفريق ، والتطبيق الشكل الخططي الذي يريده السويسري في المباريات.

.يذكر ان كولر دفع باللاعب أحمد عبد القادر في مباراة الأمس أمام المصري والتي قد انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.