الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بشرى سارة لجماهير الزمالك بخصوص زيزو قبل لقاء بيراميدز

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

يتسائل جماهير الزمالك على موقف  أحمد سيد زيزو من استمرارة مع القلعة البيضاء  في الفترة القادمة بجانب أزمتة مع الكولومبي أوسوريو.

اقرأ أيضًا.. 

txt

خالد لطيف ينفي اعتذاره عن انتخابات الزمالك

txt

بايدن ونتنياهو يبحثان قضية تطبيع العلاقات مع السعودية وملف إيران

أكدالإعلامي محمد شبانة مساء اليوم الأربعاء  عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف أم، أن المدير الفني الكولومبي لنادي الزمالك أوسوريو عقد بالأمس جلسة مع نجم الفريق أحمد مصطفى زيزو بعنوان "جلسة صلح".

وأشار  شبانة إلى :"  ان الجلسة شهدت توضيح لبعض النقاط من جانب اللاعب والذي قال لمدربه انه فقط يطالب .بمستحقاته لأنه لم يتلقى سوى ٢٥ % من الموسم الماضي، مؤكدا على ان غيابه الفترة الأخيرة كان بسبب الاصابة

أتم  شبانة  تصريحاته :"  ان أوسوريو فتح صفحة جديدة مع اللاعب بعد تحفيزه ، مؤكدا له أنه نجم الفريق الأول وان الجماهير تعول عليه الكثير هذا الموسم.

يذكر ان زيزو سوف يحضر مباراة بيراميدز لمتابعتها من مدرجات الاستاد لمؤازرة الفريق.

موعد مباراة بيراميدز لمباراة الزمالك 

تبدأ أحداث المباراة مساء غد الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 8 مساء بتوقيت الإمارات.

الجريدة الورقية