بشرى سارة لجماهير الزمالك بخصوص زيزو قبل لقاء بيراميدز

يتسائل جماهير الزمالك على موقف أحمد سيد زيزو من استمرارة مع القلعة البيضاء في الفترة القادمة بجانب أزمتة مع الكولومبي أوسوريو.

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أكدالإعلامي محمد شبانة مساء اليوم الأربعاء عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف أم، أن المدير الفني الكولومبي لنادي الزمالك أوسوريو عقد بالأمس جلسة مع نجم الفريق أحمد مصطفى زيزو بعنوان "جلسة صلح".

وأشار شبانة إلى :" ان الجلسة شهدت توضيح لبعض النقاط من جانب اللاعب والذي قال لمدربه انه فقط يطالب .بمستحقاته لأنه لم يتلقى سوى ٢٥ % من الموسم الماضي، مؤكدا على ان غيابه الفترة الأخيرة كان بسبب الاصابة

أتم شبانة تصريحاته :" ان أوسوريو فتح صفحة جديدة مع اللاعب بعد تحفيزه ، مؤكدا له أنه نجم الفريق الأول وان الجماهير تعول عليه الكثير هذا الموسم.

يذكر ان زيزو سوف يحضر مباراة بيراميدز لمتابعتها من مدرجات الاستاد لمؤازرة الفريق.

موعد مباراة بيراميدز لمباراة الزمالك

تبدأ أحداث المباراة مساء غد الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 8 مساء بتوقيت الإمارات.